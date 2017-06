Twintig uit 'het nest' gevallen vleermuisjes zijn gered

Je staat even raar te kijken als je je container aan de weg wilt zetten en je ziet opeens twintig jonge dwergvleermuizen zitten. Het gebeurde een inwoner van Ulrum.

De vleermuisjes zijn één tot drie weken oud. Waarschijnlijk zijn ze vorige week vanwege de hitte uit hun kolonie onder het dak gekropen en op de grond gevallen. Instinctief zijn sommigen een stukje tegen de muur omhoog geklauterd.Een lid van de Vleermuiswerkgroep Groningen die in Ulrum woont, had een creatief idee. De diertjes werden opgehangen aan een oude hoedenplank en met een scherm afgedekt tegen de zon en katten. Na twee dagen hadden de moeders vrijwel alle jongen opgehaald. Twee waren overleden en de overige diertjes zijn meegenomen naar de Vleermuisopvang in Adorp. De weesjes krijgen daar elke drie uur melk en maken het goed.