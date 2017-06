Haagse reacties op hoger beroep NAM: 'Onbestaanbaar!'

(Foto: Archief RTV Noord)

Ook in Den Haag is gereageerd op het bericht dat de NAM in beroep gaat tegen het winningsplan. De NAM weigert de gaswinning per oktober met tien procent te verlagen, zoals minister Henk Kamp het bedrijf dat heeft opgedragen.

