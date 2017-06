Kunstroute leidt dwars door zwaargetroffen gebied van Kerstvloed

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Eveline Jonkers)

Dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed: de Kerstvloed van 1717. Om stil te staan bij die gebeurtenis is een kunstroute gemaakt.

De afgelopen dagen hebben kunstenaars uit binnen- en buitenland hard gewerkt aan de kunstwerken. Op dertien locaties in Noord-Groningen zijn ze te zien: van Noordpolderzijl tot Vliedorp.



Ervaringsdeskundigen

Een deel van de kunstenaars heeft zélf overstromingen meegemaakt. Zo zijn er mensen uit New Orleans, waar de orkaan Katrina in 2005 voor verwoestingen zorgde en Indonesië.



'Dit maakt de route ook bijzonder', vertelt conservator Merijn Vrij. Hij heeft de route samengesteld. 'De kunstenaars vertellen op hun eigen manier hoe verwoestend water kan zijn. Hun verhalen doen dan ook denken aan die over de Kerstvloed van 1717.'



Japans kunstwerk

De Japanse kunstenaar Teruhisa Suzuki heeft een grote kegelvormige schelp gemaakt. Daarop monteert hij aardappelkisten. Het werk is een verwijzing naar de heftige waterstromen tijdens een tsunami, met daarin 'losgeslagen' voorwerpen zoals auto's, boten en bomen. Suzuki heeft in 2011 gezien wat voor ravage een tsunami in zijn land heeft aangericht.



Water horizon

De Duitse kunstenaar Roger Rigorth heeft een kunstwerk gemaakt in de bomen aan de Oude Zeedijk bij Westernieland. De 'nesten' zijn gemaakt van essenhout en sisaltouw en geweven met een techniek uit de zeventiende eeuw.



De vorm doet denken aan drijvende attributen uit de visserij. Het is alsof ze door de vloed destijds in de bomen verstrikt zijn geraakt en zijn achterbleven nadat het water was verdwenen. De kunstenaar heeft ze op de maximale hoogte van het water van de Kerstvloed aangebracht en daarmee scheppen ze als het ware een denkbeeldige 'waterhorizon'. Het maakt je als kijker even bewust van de ontzettende hoeveelheid water die destijds over het land is gespoeld.



Zaterdag 1 juli geopend

De kunstroute wordt op zaterdag 1 juli geopend in Domies Toen in Pieterburen.

Door: RTV Noord Correctie melden