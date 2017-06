Loppersum heeft financiering aardbevingsbestendige scholen rond

Het aardbevingsbestendig maken van de basisscholen in de gemeente Loppersum kost een slordige zeventien miljoen euro. Begin 2016 was dat nog twee miljoen euro minder en was er zelfs nog een tekort. Maar wethouder Bé Schollema heeft het gat gedicht.

'Het komt uit allerlei hoeken en gaten', zegt Schollema. De ministeries van Onderwijs en Economische Zaken dragen geld bij, maar het grootste bedrag komt van de NAM. Schollema: 'Zo'n zes miljoen euro.'Daarnaast investeert de gemeente zelf vijf miljoen euro. 'Zo hebben allerlei bedragen opgeteld en dat resulteert in dat gigantische bedrag van zeventien miljoen euro', zegt Schollema. En dat is veel geld voor de gemeente Loppersum met een totale begroting van 43 miljoen euro.Schollema is blij dat het uiteindelijk is gelukt. 'Als je achterop een bierviltje zit te rekenen wat het project gaat kosten, dan denk je: dat kunnen we helemaal niet betalen.' Door de aarbevingsproblematiek krijgt de gemeente geld van het Rijk om de scholen aan te pakken.Loppersum, Middelstum en Stedum krijgen nieuwe schoolgebouwen waar verschillende scholen hun intrek nemen. De scholen in Westeremden, 't Zandt en Zeerijp worden versterkt en verbouwd.'Als je er dan uiteindelijk met alle partijen uitkomt, inclusief alle inwoners, de ouders van leerlingen en de leerlingen zelf, dan geeft mij dat als Groninger een trots gevoel', zegt Schollema. De gemeenteraad is de laatste horde voor de wethouder. Op 10 juli beslist de raad of het akkoord gaat met de plannen.