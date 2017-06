Plan woningbouw Engelse Kamp en Kempkensberg is bijna rond

Dit najaar liggen de definitieve ontwerpen klaar voor de bouw van woningen in het Engelse Kamp en langs de Kempkensberg in Stad.

Die komen op de locatie waar vroeger de rijkskantoortorensstonden. Het gaat om 95 koopwoningen op eigen grond in het Engelse Kamp en 76 appartementen, waarvan er 40 worden verhuurd, langs de Kempkensberg.Afgelopen voorjaar werd de grond al verkocht aan de drie projectontwikkelaars. Die werken aan het definitieve ontwerp van de woningen. De bedoeling is met ligging, grootte, uitvoering en vooral ook prijzen, een grote variëteit te bieden aan de kopers. Zo verschillen de appartementen van 75 tot 210 vierkante meter. Ook komt er een parkeergarage onder het appartementencomplex.Wethouder Roeland van der Schaaf zegt verheugd te zijn over de voortgang. 'Het is een zeer gewilde locatie midden in de stad. De planontwikkeling heeft lang geduurd, maar het resultaat, waarbij we rekening houden met de flora en fauna, mag er zijn.'De komende maanden worden ook besteed aan de procedures die nog rond moeten komen. Dat betreft vergunningen in het kader van de Natuurwet en kapvergunningen. De aanmelding voor de woningen is inmiddels geopend.