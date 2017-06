Wethouder gaat toch extra informatie verstrekken over bed-bad-brood

Wethouder Ton Schroor (D66) gaat drie partijen in de gemeenteraad van Groningen extra informatie geven over de noodzaak van de bed-bad-broodopvang in Stad.

De VVD, het CDA en de Stadspartij willen dat Schroor duidelijk maakt waarom de opvang van de afgewezen asielzoekers noodzakelijk is. Groningen gaat met de opvang in tegen het regeringsbeleid.'Ik ga aantonen dat die mensen echt nergens anders naartoe kunnen', zegt Schroor. Hij doet dat aan de hand van tien gevallen, terwijl er 300 mensen in de opvang zitten. 'De drie partijen trekken in twijfel dat ze nergens anders terecht kunnen, maar het is echt zo.'Het CDA wil eigenlijk dat Schroor nog meer informatie geeft dan alleen over de tien gevallen. 'Ik hoef niet van alle 300 mensen de dossiers te hebben, want we weten dat er een hiaat zit in het rijksbeleid. Maar er is vast een gemene deler te ontdekken in zo'n groep en die kan je best met ons delen. Als wij er als gemeente miljoenen aan moeten uitgeven, moeten we ook weten waarom we dat doen', zegt fractievoorzitter René Bolle.De VVD wacht het gesprek af, stelt fractievoorzitter Sabine Koebrugge. 'We zullen eerst moeten zien wat de gegevens zijn die de wethouder heeft. En of dat niet ondermijnend is aan het rijksbeleid, dat is voor ons erg belangrijk.'