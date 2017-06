Ambtenaren Midden-Groningen behouden hun baan

De ambtenaren van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde kunnen opgelucht ademhalen. Ze krijgen allemaal een plek in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

'We hebben straks meer functies dan dat we nu mensen in vaste dienst hebben. Dat komt doordat we in de afgelopen twee jaar geen nieuwe mensen hebben aangenomen', vertelt de projectleider van de herindeling, Henk Mulder.De ambtenaren horen binnenkort wat ze voor Midden-Groningen kunnen betekenen. Vóór de zomervakantie is dat al helder. 'We versturen op 21 juli de brieven. Zo hoeven de mensen niet nog een lange zomervakantie te wachten op duidelijkheid.''Toch blijft het nog wel een beetje spannend', aldus Mulder. 'Sommige mensen zullen op een andere plek terechtkomen, of hun functie is voor een deel anders dan ze gewend zijn.'De nieuwe gemeente bestaat vanaf 1 januari 2018, maar vier maanden eerder wordt al begonnen om de ambtenaren in te werken. 'Vanaf september oefenen we met de nieuwe teams. Dat is niet zomaar. Het leidt ongetwijfeld tot brokken als we iedereen in januari bij elkaar zetten en ze het dan maar moeten uitzoeken'.Toch zullen ze straks ook hun huidige werk blijven doen. 'De winkel blijft open, maar er vindt een heftige verbouwing plaats'.Op dit moment ligt de herindeling keurig op koers, zegt Mulder. 'Als je drie gemeenten naar één gemeente moet omvormen, moeten veel zaken worden geharmoniseerd. Er moet ongelooflijk veel gebeuren. Het is een operatie met een haast militaire precisie.'Maar Mulder ziet dat de planning goed gevolgd wordt. 'En dat komt ook door het feit dat deze herindeling bestuurlijk heel erg gedragen wordt. Zo werken we in een prettig klimaat en koersen we erop af dat het op 2 januari allemaal goed werkt.'