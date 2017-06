Hero Jan Hooghoudt (88) overleden

Hero Jan Hooghoudt is dinsdagmiddag overleden. Hij behoorde tot de derde generatie Hooghoudt die leiding gaf aan de gelijknamige distilleerderij. Hooghoudt is 88 jaar geworden.

'Hero Jan was een man van verhalen. Zijn betrokkenheid en enthousiasme maakten hem erg geliefd en zijn ondernemende geest zal ons altijd bij blijven', schrijft het bedrijf in een eerbetoon op de website Hooghoudt werd opgericht in 1888. In 1994 droeg Hero Jan zijn taken over aan zijn zoon Bert, maar hij bleef actief in de distilleerderij.