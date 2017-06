Raad Midden-Groningen gaat buiten de deur vergaderen

De 33 raadsleden van de nieuwe gemeente Midden-Groningen gaan niet alleen maar op het gemeentehuis vergaderen. Ze gaan eens per twee weken 'de gemeente in'. Daar gaan de raadsleden actief op zoek naar informatie over een bepaalde kwestie.

'Zo moeten raadsleden zeker de helft van hun vergadertijd buiten het gemeentehuis besteden', aldus Mieke Bouwman van de toekomstige gemeente Midden-Groningen. 'Politieke partijen hebben toch de neiging om veel in het gemeentehuis te blijven. Daar willen we vanaf: op deze manier willen we veel meer met de bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan.'Als er iets aan de hand is gaat een groep raadsvertegenwoordigers op bezoek om met betrokkenen te spreken. De politici gaan dan niet uitgebreid hun eigen standpunten verdedigen, maar juist met de bewoners in gesprek om te horen wat hun visie op de zaak is. 'Op die manier gaan ze buitenshuis het licht opsteken', aldus Bouwman.Het is echt vernieuwend volgens Bouwman. 'Het wordt een experiment, in samenwerking met de inwoners. We gaan het na een tijdje samen met hen evalueren, om te zien of het goed uitpakt.'De raadzaal verdwijnt overigens niet helemaal uit beeld. Als de raadsvertegenwoordigers hun informatie hebben, gaan ze daarmee terug naar hun fracties. Vervolgens wordt er een besluit genomen over de kwestie. Gewoon in de vertrouwde raadszaal.