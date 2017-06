Drents Museum koopt eeuwenoud schilderij van Groninger schilder

(Foto: Drents Museum)

Het werk 'Drents landschap met figuren' van de Groninger schilder Egbert van Drielst is sinds woensdag te zien in het Drents Museum. Het schilderij werd in 1807 gemaakt.

Van Drielst leefde van 1745 tot 1818 en was in zijn jonge jaren regelmatig te vinden in Drenthe. Het Drents landschap was volgens kunstkenners later in zijn leven de voornaamste inspiratiebron voor zijn werk.

Door: RTV Noord Correctie melden