Oud-mariniers roeien 350 kilometer voor het goede doel

(Foto: RTV Noord/Jan Been) (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Zo'n dertig oud-mariniers roeien deze week van Den Helder naar Wilhelmshaven in Duitsland, 352 kilometer in totaal. Woensdag waren ze in Lauwersoog.

Ze roeien om geld in te zamelen voor oud-collega's die gewond zijn geraakt bij vredesmissies of door andere oorzaken in de problemen zijn gekomen.



Dutch Marines Rowing Challenge

DMC heet de club van roeiende oud-mariniers: de Dutch Marines Rowing Challenge. Die werd in 2015 opgericht en de eerste roeireis ging van Rotterdam via Vlissingen naar Londen. 170 oud-mariniers roeiden toen de Noordzee over. Nu is de groep wat kleiner en wordt er in vier sloepen geroeid.



Woordvoerder Leo Dortland: 'De Towerbridge was in 2015 het einde van onze trip en in Wilhelmshaven is ook een brug: de Kaiser Wilhelmbrücke, dat is nu het eindpunt.'



Buddy's in nood

'Buddy's in nood' heet het goede doel waarvoor geroeid wordt. Dortland: 'Tijdens de mariniersopleiding leer je om nooit een collega achter te laten, leave no man behind. We zorgen dus altijd goed voor elkaar, ook nu we oud-militair zijn. Dat betekent dat we geld inzamelen dat ten goede komt aan oud-collega's of aan nabestaanden en kinderen van overleden mariniers.'



Over de Waddenzee

Na het vertrek uit Den Helder roeiden de mannen over de Waddenzee naar Lauwersoog. Daar werd overnacht. Het plan om over de Waddenzee verder te roeien naar halteplaats Delfzijl moest worden bijgesteld vanwege het slechte weer. De reis naar Delfzijl ging nu 'binnendoor' via het Lauwersmeer, het Reitdiep, de stad en het Eemskanaal.



'We hebben veel regen gehad, stroming en wind tegen, maar opgegeven is geen optie. Zeker niet voor mariniers. Dus Wilhelmshaven gaan we zeker halen.'

Door: Jan Been Correctie melden