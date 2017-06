Verdeeldheid in het stadhuis over het stadhuis

Een deel van de Groninger gemeenteraad weet zich nog geen raad met de verbouwing van het eigen stadhuis. De coalitiepartijen PvdA en VVD willen meer informatie over de verbouwing voordat ze een besluit nemen.

'Er blijven essentiële vragen onbeantwoord. Informatie ontbreekt. Het voorstel is ook niet langs de welstand- en monumentcommissie gegaan. Dat vinden wij noodzakelijk', zegt Max Blom (VVD).



Verbouwing is nodig

Het stadhuis van de gemeente Groningen aan de Grote Markt is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Daarnaast staat er ook een herindeling met Haren en Ten Boer op de rol. Als die doorgaat wordt de gemeenteraad uitgebreid. De huidige raadszaal is niet ingericht op die nieuwe gemeenteraad.



Keuze uit drie varianten

Er liggen drie varianten op tafel. Behoud van de raadszaal op de huidige plek (14,1 miljoen), de raadszaal verhuizen naar de huidige zolder (15,5 miljoen) of alleen het noodzakelijk onderhoud uitvoeren (7 miljoen). Die laatste optie betekent restauratie, onderhoud, verduurzamen en de raadszaal aanpakken.



Meer informatie

Niet alleen de collegepartijen VVD en PvdA willen meer aanvullende informatie over de verbouwing. Ook de oppositiepartijen CDA, 100% Groningen, Partij voor de Dieren vinden het huidige voorstel te onduidelijk. Ook vragen de partijen om de mening van het stadspanel.



SP wil minimale aanpak

SP is als enige partij, op dit moment, tegen een grote investering in het stadhuis. 'Het minimaal noodzakelijke kost al 7 miljoen euro. De andere opties zijn totaal niet in het belang van de stadjers. Wij investeren liever meer in de stadjers dan in het stadhuis', zegt Jimmy Dijk.



Partijen die naar de zolder willen

Toch zijn er ook partijen die al wel een duidelijke keuze hebben gemaakt. Collegepartijen GroenLinks en D66 willen samen met de oppositiepartijen ChristenUnie en Student en Stad de raadszaal verhuizen naar de huidige zolder. Een verhuizing die 15,5 miljoen euro kost.



'Het is het waard om 15 miljoen euro te betalen. Het heeft een meerwaarde voor de medewerkers van dit gebouw, maar ook voor ons als raad', aldus Jetze Luhoff (D66).



Wat is de voorkeur van het college?

Burgemeester Peter den Oudsten wil geen uitspraak doen over de favoriete optie van het gemeentebestuur. Al spreekt hij zich niet rechtstreeks uit voor een verbouwoptie, verkapt doet hij dat wel. 'Ga voor de goede oplossing. In alle objectiviteit, een raadszaal op de huidige zolder is de beste variant.'



Wat blijkt uit het onderzoek

Een onderzoek naar de aanpak van het stadhuis laat zien dat een verbouwing op de huidige locatie niet aan alle gestelde wensen kan voldoen. Daarom is er een tweede optie uitgewerkt, namelijk een verhuizing naar de zolder.



Aanpak van de huidige raadszaal zorgt niet voor goede zichtlijnen. Raadsleden kunnen elkaar dan minder goed in de ogen kijken tijdens een debat. De ruimte is minder goed bruikbaar voor andere activiteiten dan een raadsvergadering. De publieke tribune zal ook flink worden ingekrompen, van 67 naar 40.



Volgens het onderzoek voldoet een raadszaal op de bovenste verdieping wel aan alle eisen en wensen.



In september neemt de gemeenteraad een besluit over de verbouw van het stadhuis.

Door: Robert Pastoor Correctie melden