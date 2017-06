Tienermoeder: 'Mijn zoontje maakt mijn dag'

(Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

'Hij maakt mijn dag gewoon, hij hoeft maar één keer te lachen en dan is het klaar. Dan ben ik weer blij.'

In de stad opent een leef- en leerhuis voor (aanstaande) tienermoeders haar deuren. In het huis dat de naam 'Chavah' draagt, wonen meiden van 15 tot 23 jaar. Ze krijgen begeleiding bij het opvoeden van hun kind.



Zelfstandig wonen

Het huis dat staat in de wijk Ulgersmaborg, bestaat uit een gemeenschappelijke woonkamer met een keuken. De moeders hebben allemaal hun eigen appartementje. Dit zorgt voor meer zelfstandigheid. En dat is prettig, vertelt een 18-jarige moeder die in het huis woont. Ze wil liever niet bij naam genoemd worden.



'Ik kan niet meer zonder hem'

Ze zit met haar kindje op bed. Haar zoontje ligt tegen zijn moeder aan en kraait van plezier. 'Ik zou niet meer zonder hem kunnen', vertelt ze. 'Toen ik zwanger was kon ik niet meer thuis wonen. En dat wilde ik ook niet. Ik had behoefte aan een eigen plekje.'



Dat vindt ze hier in het Chavah huis. 'Toen ik dit plekje had gevonden, viel er een last van mijn schouders. Ik kon me eindelijk bezighouden met dingen als een kinderkamer inrichten en me verwonderen dat mijn buik zo snel groeide. Ik had veel zorgen minder', vertelt de jonge moeder.



'Je neemt ze op in je gezin'

Taeke en Agnes Venema zijn de oprichters van het huis. Het echtpaar woont in een eigen huis met hun gezin naast de jonge moeders. Het stel heeft vaker pleegkinderen gehad, maar dat ze nu een huis voor tienermoeders hebben opgericht, is een droom die uitkomt.



'Je bent geraakt als het goed gaat, en je leeft mee als het niet goed gaat. Je neemt ze op in je gezin', vertelt Taeke. Het echtpaar wilde graag meer doen dan alleen pleegkinderen opvangen. Ze deden onderzoek en kwamen erachter dat er in Groningen een grote vraag is naar dit soort voorzieningen.



Grote vraag

'We kregen in de eerste maanden al meer dan vijftig aanmeldingen. Dat overweldigde ons', vertelt de oprichter. Op dit moment is er plek voor zes moeders en hun kinderen in het huis.



Een jaar blijven

De moeders mogen een jaar in het huis blijven. De 18-jarige moeder en haar zoontje blijven nog tot augustus. Na die tijd is het de bedoeling dat ze een zelfstandige woonruimte betrekken.



Ze ziet de toekomst rooskleurig. 'Als ik een huis, een baan en hem heb, dan ben ik tevreden.' Haar zoontje lacht. Hij lijkt het eens met zijn moeder.

Door: Beppie van der Sluis Correctie melden