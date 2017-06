Raad stuurt wethouder op boodschap in koopzondagenruzie

Wethouder Joost van Keulen moet zich gaan bemoeien met de bemiddeling in de koopzondagenruzie van winkelcentrum Paddepoel.

Die opdracht heeft hij gekregen van de hele Groninger gemeenteraad. SP, CDA en collegepartij PvdA hadden een spoeddebat aangevraagd, omdat ze vinden dat het conflict al veel te lang duurt.Het CDA trok fel van leer tegen het college en wethouder Van Keulen in het bijzonder. Volgens fractievoorzitter Rene Bolle moet 'het college zich schamen. Het college heeft zich schandalig van deze zaak afgemaakt.'Voor het CDA is het onbegrijpelijk dat het college nog steeds niet heeft ingegrepen. Dat Van Keulen gisteren alsnog de Vereniging van Eigenaren heeft gevraagd te stoppen met het uitdelen van boetes maakt Bolle alleen nog maar bozer. 'Als je je verantwoordelijk voelt pleeg je niet gisteren een telefoontje. Dan had het geen acht maanden hoeven duren en was je op zijn minst een keer langs geweest.'De SP is 'de lakse opstelling zat en dat de wethouder geen verantwoordelijkheid neemt ook.' Volgens CDA en SP moet het college niet vragen maar eisen dat de boetes van tafel gaan. Zo niet, dan zou het winkelcentrum uitgesloten moeten worden van de zondagsopenstelling.Ook collegepartij PvdA is kritisch. De partij begreep een paar maanden geleden nog dat wethouder Van Keulen 'een broedende kip niet wilde storen'. Nu het al zo lang duurt vraagt raadslid Jan Pieter Loopstra zich af 'hoe sterk het over komt van een stad die wil verbinden?'Het verweer van de wethouder is dezelfde als tijdens eerdere debatten: een broedende kip moet je niet storen. Volgens hem heeft de bemiddelaar meer moeite gehad dan verwacht om het vertrouwen te herstellen, maar inmiddels loopt het traject wel goed. Binnenkort krijgen ondernemers een nieuwe enquete over de koopzondagen. Op basis daarvan komt Nauta met een advies. 'Het is belangrijk dat ze dit proces afronden. Wij willen graag een duurzame en bestendige oplossing.'Maar de raad gaat niet akkoord met een afwachtende houding en eist dat Van Keulen zich er toch mee gaat bemoeien, samen met de bemiddelaar. Dat gaat hij doen: 'we gaan bovenop de bemiddelaar zitten; nou ja, niet letterlijk.'Ondernemer René Bolhuis van de bloemenzaak in het winkelcentrum is tevreden met de uitkomst. Hij heeft 11.000 euro aan boetes opgelegd gekregen voor het niet open zijn op zondag of koopavond. De woorden van de raad en de wethouder voelen als een steun in de rug. 'Want wij kunnen het niet alleen.'