Oppositie in Staten kritisch op 'compensatiepakket' voor luchthaven Eelde

Oppositiepartijen PvdA, VVD en PVV in Provinciale Staten zijn kritisch op de afspraken die de coalitiepartijen onderling hebben gemaakt in ruil voor steun voor Groningen Airport Eelde. Met dat pakket worden de tegenstanders,SP en GroenLinks, van investeren in het vliegveld gecompenseerd.

Het provinciebestuur steekt door de afspraken niet alleen 13,8 miljoen euro extra in de luchthaven, maar ook zo'n tien miljoen euro extra in leefbaarheid, zorg, openbaar vervoer en de energietransitie.Maar volgens de oppositiepartijen weet de coalitie nog helemaal niet wat ze met dat geld wil. 'De inhoudelijke visie ontbreekt', zegt Gert Engelkens (PvdA). 'Normaal gesproken volgt het geld op beleid en niet andersom.'Dennis Ram van de PVV zegt niet te weten waar hij voor tekent met dit pakket. 'De SP weet nog niet wat ze met de zorgmiljoenen wil doen en GroenLinks houdt er op energiegebied een filosofisch beeld op na. Er worden rendementen gesuggereerd, maar we hebben nul garanties.'Een aantal oppositiepartijen stelt dat het compensatiepakket niets meer en niets minder is dan een manier om alle coalitiepartijen tevreden te houden.'Want er is een meerderheid in de Staten vóór investeren in Eelde', zegt Mirjam Wulfse (VVD). 'Dus waarom zou je partijen die ergens tegen zijn, belonen met een compensatiepakket. Dat is hele rare vorm van compromissen sluiten. In de Staten had je de steun voor Eelde gratis kunnen krijgen.''Zo zitten we niet in elkaar', reageert gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) op de VVD. 'Deze opgaven liggen er gewoon, dus we hebben in totaliteit afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor de Groningse samenleving.'Even spreekt Brouns in de Staten ook tegen dat het om compensatie gaat voor de SP en GroenLinks, omdat het provinciebestuur deze opgaven volgens hem hoe dan ook aan wil pakken. Maar uiteindelijk noemt hij het beestje wel bij de naam.'Het is een compensatiepakket', aldus Brouns. 'Als Eelde niet nodig was geweest, dan waren de rest van de afspraken wellicht in een andere orde van grootte geweest.'Hoe dan ook, de steun voor investeren in Groningen Airport Eelde is er in Provinciale Staten. En twee partijen hebben daar dus iets extra's uit weten te halen. 'Zonder ons was er toch wel een meerderheid voor de steun geweest, dus dan probeer je er toch het maximale uit te halen', zegt Jan Wolters (SP). 'En dat is gelukt.'