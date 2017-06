Groen licht voor crematorium, ondanks bezwaar van omwonenden

De weg is vrij voor de bouw van een crematorium bij het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk.

De gemeenteraad -op de Partij voor de Dieren na- heeft ingestemd met het bestemmingsplan dat de komst mogelijk maakt.Omwonenden zitten niet te wachten op het crematorium; ze maken zich onder meer zorgen over de verkeersveiligheid op het Hoendiep. Ook tuinclub De Tuin heeft bezwaar. De leden vrezen voor hun biologische tuintjes, vanwege de zware metalen in de as. Ze zijn bang dat die metalen in hun tuin komen. Daarover zei wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) eerder dat de tuinclub zich geen zorgen hoeft te maken, omdat het crematorium aan strenge milieu-eisen moet voldoen.Het gaat om een crematorium van Algemeen Belang. De uitvaartondernemer zoekt al sinds 2006 naar een geschikte locatie.