Zesde inbraak in jaar tijd: eigenaar proeflokaal zucht

Bij proeflokaal 't Kantoor in het Ebbingekwartier in Groningen is deze week voor de zesde keer in een jaar tijd ingebroken. 'Je wordt er niet goed van', verzucht eigenaar Reinder Lanting.

Het is allemaal enkel glas. Een schroevendraaier en je bent binnen Reinder Lanting - horecaondernemer

'Het is meer de materiële schade dan dat er voor duizenden euro's buit wordt gemaakt', vertelt Lanting. 'Soms wat kleingeld, maar maandagnacht is er bijvoorbeeld helemaal niets meegenomen. Nog geen flesje drank.'Toch baalt de horecaondernemer als een stekker. 'Weet je wat het is: na sluitingstijd is het hier gewoon uitgestorven. Er wonen hier geen mensen, het is hier 's nachts stil en donker. Het is echt een vrijstaatje voor inbrekers.'Bijkomend probleem is dat het om een monumentaal pand gaat. 'Het pand is voorzien van een alarmsysteem en er hangt een bewakingscamera. Maar verder mag ik eigenlijk niets. Het is allemaal enkel glas, dus een schroevendraaier er tussen en je bent binnen.''Het is triest, maar die zevende, achtste en negende keer komen er waarschijnlijk ook. Maar dat betekent niet dat ik het bijltje er bij neergooi. Het Ebbingekwartier wordt een hotspot en dit soort dingen hoort daar bij. Zolang de schade binnen de perken blijft gaan we gewoon stug door.'