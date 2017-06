UMCG betuigt spijt aan ouders zieke Victor (9)

Het UMCG heeft de ouders van de zieke Victor Goosen (9) excuses aangeboden. Het ziekenhuis weigerde ruim anderhalf jaar geleden Victor te opereren.

Victor lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte in zijn hersenen en is daardoor volledig afhankelijk van zijn ouders. Het UMCG wilde geen buisje plaatsen in de luchtpijp van de jongen om hem weer goed te laten ademen. Uiteindelijk werd hij geopereerd in Zuid-Afrika.'Zelf wisten we natuurlijk wel dat we gelijk hadden, maar het is heel fijn dat het ziekenhuis in staat is tot zelfreflectie', zegt vader Martin Craanen tegen Zembla 'Het is nu netjes afgehandeld. We hebben zelfs weer gesprekken over een terugkeer naar het UMCG.'Victor is 'helemaal happy' volgens zijn vader. 'Zijn lichaam gaat steeds iets achteruit, maar hij voelt zich nu echt goed. En daar zijn we heel blij mee.'