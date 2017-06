Drie voorrondes scheiden Donar van de Champions League

Om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken, moeten de basketballers van Donar eerst drie voorrondes winnen. Op 19 en 21 september staan de uit- en thuiswedstrijd voor de eerste voorronde op het programma.

De tegenstander van Donar is nog niet bekend. De loting is op 11 juli in het Zwitserse Mies.Slaagt Donar erin alle voorrondes te winnen, dan treedt het aan in het hoofdtoernooi dat op 10 oktober start. Vorig seizoen werden de Groningers in de eerste voorronde uitgeschakeld, waarna het verder mocht in de Europe Cup. In dat toernooi haalde Donar de tweede groepsfase.