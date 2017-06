Werk aan nieuwe Astraat begint in het najaar

De werkzaamheden aan de Astraat in de stad gaan waarschijnlijk in oktober van start. Daarna volgen de Brugstraat en Munnekeholm.

De gemeenteraad van Groningen is akkoord met de nieuwe inrichting van de westkant van het centrum. De bussen verdwijnen daar uit het straatbeeld; die rijden straks niet verder dan een nieuwe halte aan de Westerhaven. Vooral de voetganger krijgt straks de ruimte. Fietsers zijn wel welkom, maar moeten zich aan de voetgangers aanpassen.Hoe de straat er precies uit komt te zien moet nog blijken. In september moet het definitieve ontwerp klaar zijn. Als de raad daarmee instemt, kan de gemeente aan het werk. Het gebied krijgt in elk geval de voor de binnenstad kenmerkende gele steentjes.Overigens gaat de Astraat er in augustus ook al uit. Netbeheerder Enexis vervangt de gasleiding daar, omdat deze voor storingen zorgt. De gemeente heeft geprobeerd de herinrichtingswerkzaamheden met Enexis af te stemmen, maar de aanpak van de gasleiding kan niet langer wachten. Dat zou te gevaarlijk worden.