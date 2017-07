Vakantie in Selgn, in Twij Deuntjes

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Klaas Spekken, Hans ten Have en Marlene Bakker, dát gait over Westerwolle

Zundag 2 juli



Jan Henk de Groot - Vernuver mie wel



Audiotransparent - Allineg God wait



Herman Bonthuis - Moeke k bin n dail van die



Eddy Koekkoek - De nacht



Alex Vissering - In mien kop



Helmut Debus - In Amerika



Gert Sennema & Westkantstad - Mien kameroad



Somebody’s Darling - Kapteinen



André Bralts - Wat ik altied mooi von



Lieven Tavernier - Niet voorbij



De Bende van Baflo Bill - Laiver moar allain



Mark Brinkhuizen - Noeit meer n mörn



De Neutenbikkers - Dou nait zo dom



Traversata - Costumi Siciliani



Uur 2:



Hans ten Have - Dörp Zelgn



Wia Buze - Sleurhut



Harry Niehof - Rimpeling



Klaas Spekken - n Jonkie en de moan



Nul Viefteg - Funky voutn



Gilles Servat - Vieill’e vill’e de merde



Marlene Bakker - Heufd as helm



Ina Müller - Mit nees in wind



Edwin Jongedijk - Hemmingwa’s whiskey



JacQues-Paul Joosten - Verstild in stein



Linde Nijland, Henk Scholte & Bert Ridderbos - Deunen en dreumen



Ed Baker & the Boogiemachine - Leste moal

