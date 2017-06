Lopend Vuur: Ik wil zo oud mogelijk worden

We worden steeds ouder. Het record van de oudste mens ooit gaat nog deze eeuw verbroken worden, zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

De onderzoekers verwachten dat over zo'n vijftig jaar de eerste Japanse vrouw een leeftijd van 125 jaar zal bereiken. In Japan wonen relatief veel hoogbejaarden.Amerikaanse onderzoekers meldden vorig jaar dat de maximale levensduur rond de 115 jaar ligt. De Nederlandse onderzoekers weerleggen die conclusie.Lijkt het jou wat om dik boven de 100 jaar te worden?