Studentencomplex gaat Upsilon heten

Het nieuwe studentencomplex in de Groninger wijk Paddepoel heet Upsilon. De naam werd gekozen uit de inzendingen van een prijsvraag.

De straatnamen in Paddepoel verwijzen allemaal naar het heelal. Upsilon is een dubbelster en past volgens de jury prima in de wijk.Woensdag werd het eerste deel van het complex op de plek van de voormalige Trefkoel opgeleverd. In totaal bieden de drie woonblokken plek aan 465 internationale studenten.