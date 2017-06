Piersma grijpt net naast zege in Zevenhuizen

Wessel Piersma, Patrick van der Duin en Frank Thomson (Foto: Theo Sikkema)

Wessel Piersma uit Groningen is woensdagavond in Zevenhuizen tweede geworden in de derde etappe van de 35e Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier. De koers over 80 kilometer werd gewonnen door Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden.





Duidelijk de snelste

De drie kregen op een omloop van drie kilometer een maximale voorsprong van ruim twee minuten. Een eindsprint bracht de beslissing. Van der Duin was duidelijk de snelste. Hij nam ook de gele trui over van Bas Tietema. Van der Duin heeft overigens al laten weten de Meerdaagse niet uit te rijden.



Neijmeijer rukt op

Allard Neijmeijer uit Groningen eindigde als zevende. Net voor Pim Cazemier uit Den Horn die achtste werd. Paul de Haan uit Meedhuizen finishte als negende. In het algemeen klassement staat Tietema nu tweede en Neijmeijer klom naar de derde plaats.



De Meerdaagse gaat vrijdagavond verder in Noordhorn.



Door: Theo Sikkema