Dansgroepen verbroederen met dansbattles

Dansfestijn Op Roakeldais in Warffum staat op het punt van beginnen. Donderdag gaat het pas echt los, maar woensdagavond werd er al volop gedanst op het festivalterrein. Tijdens de verbroederingsavond maakten de dansgroepen kennis met elkaar, en dat ging er fanatiek aan toe.

Gedurende de avond waren er verschillende dansbattles, waarbij twee groepen tegen elkaar streden. Sommige dansers maakten metershoge salto's in de lucht.Een van die dansers is de 18-jarige Jacktone Odipo uit Kenia, die er geen moeite mee heeft z'n teamgenoot een paar meter hoog de lucht in te helpen. 'We trainen heel veel, met soms ook wel de nodige spierpijn. Maar dat heb ik er graag voor over', lacht de jonge danser.De Keniaan slaapt bij gastouder Henk Lueks en zijn gezin. Ook de vrijwilligers waren bij de vrijwilligersavond. De Warffumer is flink onder de indruk van z'n 'kinderen': 'Schitterend, heel energiek. Tijdens het zaklopen deden ze net zelfs een salto, met een zak om de benen. Dat is geniaal om te zien.'Donderdagavond is de grande opening van Op Roakeldais. De groep uit Kenia trapt af. Vrijdagavond staat in het teken van Latin. Zaterdagmiddag is de kleurrijke parade door het dorp en die avond staan alle elf de dansgroepen op het podium. Zondagmiddag wordt het festival afgesloten.