Zometeen uitspraak in zaak Jesse van Wieren

(Foto: bewerking RTV Noord)

De rechtbank in Groningen doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak van de doodslag op Jesse van Wieren uit Leens. Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel plus tbs tegen de verdachten Rhowan P. en Desiree G.

