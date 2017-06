Acht jaar cel plus tbs voor doodslag Jesse van Wieren (update)

De rechtbank in Groningen heeft acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging opgelegd aan Rhowan P. en Desiree G. voor doodslag op Jesse van Wieren uit Leens.

Van Wieren werd in de nieuwjaarsnacht van 2016 om het leven gebracht. Op de publieke tribune in de rechtszaal werd gehuild tijdens de uitspraak. De rechtbank boog zich over de vraag wat zich die nacht heeft afgespeeld.'De verklaringen verschillen op belangrijke punten. De verdachten hebben hun verklaring niet vrijuit gegeven, mogelijk omdat zij zichzelf willen beschermen', vertellen de rechters. Zij geloofden de verklaring van Desiree G. niet en lieten deze buiten beschouwing.'In de woning is een vechtpartij geweest. G. heeft Van Wieren meerdere keren geslagen met een stofzuigerslang. Toen was hij nog in leven. Dit heeft Rhowan P. niet alleen tegen de politie verteld, maar dat blijkt ook uit onderzoek.''Daarna is P. op Van Wieren gaan zitten, die geen kant meer op kon. P. kreeg een mes van G. Zij was zich ervan bewust dat hij het mes kon gebruiken om Van Wieren te doden.'De rechtbank vindt dat voorbedachte rade niet bewezen is. Daarom besloot de rechtbank om het duo vrij te spreken van moord. Ze zijn wel veroordeeld voor doodslag.De verdachten deden eerder een beroep op noodweer, omdat Van Wieren zou zijn begonnen met slaan. De rechtbank noemt dit niet aannemelijk en verwerpt daarom het beroep op noodweer.'De trieste conclusie is dat nooit duidelijk wordt wat precies is gebeurd. Wel is duidelijk dat Jesse van Wieren met meerdere messteken om het leven is gebracht. Hij is respectloos in een kuil gestort', zegt de rechter, verwijzend naar het feit dat Van Wieren begraven is in de achtertuin van de verdachten.'Die kuil was niet diep genoeg, dus toen hebben ze maar een tweede kuil gegraven. Allemaal om sporen uit te wissen, terwijl nabestaanden zochten naar Jesse.''De zaak heeft voor onmetelijk veel verdriet gezorgd. Dit is op doordringende wijze verwoord door de nabestaanden.' De oneerbiedige manier waarop is omgegaan met het lichaam wordt P. en G. zeer zwaar aangerekend.'Zonder behandeling is de kans op herhaling groot. Bij geringe aanleiding wordt P. agressief. Alleen een lang behandelingstraject geeft een kans op slagen', motiveerde de rechtbank de beslissing om tbs met dwangverpleging op te leggen.