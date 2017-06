Onderwijs wil meehelpen om dichtslibben stad te voorkomen

Vergaderen op locaties buiten de stad, scholieren een uurtje later laten beginnen en medewerkers stimuleren de fiets te nemen.

Het zijn zomaar wat voorbeelden van maatregelen die onderwijsinstellingen in Groningen overwegen om de stad bereikbaar te houden tijdens de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg.Donderdag tekenden acht instellingen de intentieverklaring 'onderwijs en bereikbaarheid'. Ook Groningen Bereikbaar zette zijn handtekening; dat is de organisatie die moet zorgen dat de stad tijdens het werk aan de ring niet helemaal dichtslibt.Onderwijsgroep Noord - waar AOC Terra, Dollard College en rsg De Borgen onder vallen - kijkt nu al vooruit naar de werkzaamheden. AOC Terra en ook het bestuursgebouw zitten aan de Hereweg, vlakbij de zuidelijke ringweg.Bestuurder Ton Wennink: 'Daar zitten 1200 leerlingen en 250 medewerkers die ook veel vergaderingen aantrekken. Dan is het handig om na te denken of een aantal vergaderingen in Assen kunnen plaatsvinden.'De Rijksuniversiteit Groningen wil vooral studenten en medewerkers stimuleren op de fiets te komen. Dat is sowieso al een doel omdat er weinig parkeerplekken zijn. De werkzaamheden aan de ring bieden volgens bestuurder Jan de Jeu 'een kans' dit nog verder te doen.Meest vergaande maatregel voor het onderwijs zou zijn dat lesroosters worden aangepast. Een uurtje later beginnen zou de druk op de ochtendspits bijvoorbeeld al behoorlijk kunnen verminderen.Dat is de universiteit in elk geval niet van plan, zegt Jan de Jeu. 'We hebben studenten die maar een paar contacturen hebben en die vooral zelf moeten studeren. Terwijl je ook studies hebt met heel veel contacturen waar je je ook niet kan permitteren om zomaar een uurtje te schuiven.'Als de universiteit al iets aan de roosters doet is dat op kleine schaal, daar waar het kan.