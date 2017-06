OM wil hardleerse kinderpornoverzamelaar achter de tralies hebben

(Foto: RTV Noord)

Voor een 73-jarige man uit Harkstede dreigt een celstraf van vijftien maanden waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De 73-jarige man heeft kinderporno verzameld.



Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat hij dit heeft gedaan. Eerder werd de man al veroordeeld en heeft hij een intensieve behandeling ondergaan. Toch ging hij opnieuw in de fout, erkende de man zelf.



600 plaatjes

De website Twitter trok deze keer aan de bel. Er waren pornografische afbeeldingen met kinderen geplaatst.



Via andere social media zoals Facebook en LinkedIn kwam het profiel van de Harksteder naar boven. Op de computer van de man vonden de rechercheurs ruim 600 plaatjes en een twintigtal films.



Schaamte

De man schrok van de eis. Hij schaamt zich diep, zei hij. Naast de celstraf zou de man zich opnieuw moeten laten behandelen, eiste de officier.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden