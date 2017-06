Bierum krijgt 60.000 euro voor dorpshuis

De Stichting Dorpshuis Bierum krijgt 60.000 euro subsidie om de voormalige sporthal de Watumhal om te bouwen tot dorpshuis.

De stichting werft al enige tijd subsidies om het dorpshuis te realiseren.Wethouder Jan Menninga van Delfzijl is blij met het initiatief van de bewoners: 'In Bierum zijn de afgelopen voorzieningen verdwenen. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp is een ontmoetingsplek voor de inwoners van essentieel belang'.