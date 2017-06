Weg naar Westernieland dicht vanwege werkzaamheden

(Foto: RTV Noord/ Eveline Jonkers)

De weg tussen Den Andel en Westernieland is gestremd tot en met 7 juli. Verkeer naar Westernieland wordt omgeleid via Eenrum. Den Andel is bereikbaar via Warffum.

Schoolkinderen

Dit is de derde fase van de werkzaamheden tussen Rasquert en Westernieland. Die route wordt veiliger gemaakt voor fietsers. Inwoners van vooral Den Andel hebben zich sterk gemaakt voor de aanpak van de weg, omdat schoolkinderen sinds de sluiting van hun dorpsschool naar Rasuqert of Pieterburen moeten fietsen. De weg krijgt fietsstroken en er worden snelheidsremmende maatregelen getroffen.



De laatste fase van de werkzaamheden is van 10 tot en met 13 juli. Dan is er verkeershinder in verband met het aanbrengen van rode fietsstroken en belijning.



Door: Eveline Jonkers