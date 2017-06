We worden steeds ouder: 125 kaarsjes op de taart is mogelijk

De mens kan binnen nu en vijftig jaar al 125 jaar oud worden. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

De oudste mens tot nu toe is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. De onderzoekers verwachten dat over vijftig jaar de eerste Japanse vrouw een leeftijd van 125 jaar zal bereiken.De onderzoekers baseren hun onderzoek op statistieken van Japanse vrouwen. Ze zeggen dat er een kans van één op de 450.000 is, dat een Japanse vrouw van 85 jaar de leeftijd van 118 zal bereiken.Amerikaanse onderzoekers noemden eerder 115 jaar als de maximale leeftijd van de mens.De hogere leeftijden kunnen worden verwacht als rekening wordt gehouden met toenemende overlevingskansen. Hierdoor komen er meer 100-jarige Japanse vrouwen.Volgens de onderzoekers neemt de kans toe dat één van hen de leeftijd van 120 jaar of ouder zal bereiken.De onderzoekers rekenen door en zeggen dat de maximale levensduur van Japanse vrouwen nog verder zal toenemen tot 125 jaar in 2070. Dit betekent dat een limiet aan de levensduur van de mens nog lang niet in zicht is.Het Nederlandse leeftijdsrecord ligt lager dan het wereldrecord. Hendrikje van Andel bereikte in 2005 de leeftijd van 115 jaar. Sindsdien heeft niemand in Nederland meer zo'n hoge leeftijd bereikt.Dat record kan volgens de onderzoekers gebroken worden, maar dat zal niet eerder zijn dan in 2020. En waarschijnlijk nog een stuk later dan dat.