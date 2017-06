Schoolkinderen vestigen Nederlands record Haka in Warffum

Twee minuten lang gezamenlijk de 'Haka' doen. Zo'n 850 schoolkinderen hebben donderdagmorgen tijdens dansfestival Op Roakeldais in Warffum het Nederlands record Haka gevestigd.

Een Maori-familie uit Nieuw Zeeland die te gast is bij Op Raokeldais, had een filmpje gemaakt met een 'dansinstructie' voor de kinderen. Zo konden zij op school alvast oefenen. In Warffum hebben ze donderdagmorgen gezamenlijk twee minuten de Haka gedaan en zo een record neergezet.Haka is de naam van een groep ceremoniële dansen van de Maori's. Door middel van deze dans roept men de goden (voorvaderen) aan. Haka's worden bij allerlei gelegenheden uitgevoerd, bijvoorbeeld ter verwelkoming van toeristen. Ook bij festiviteiten en sportwedstrijden worden Haka's uitgevoerd.