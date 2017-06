Vlagtwedde weer op koers met huisvesting statushouders

De gemeente Vlagtwedde ligt weer op schema met het huisvesten van statushouders in de gemeente. In de eerste helft van dit jaar heeft het de opgelopen achterstand van 2016 ingehaald. Ook ligt het op schema voor de opdracht voor 2017.

'Door de grote toestroom van statushouders in 2016 hebben we toen een flinke achterstand opgelopen', zegt wethouder Seine Lok (CDA). Er moesten daarom maar liefst 25 statushouders worden gevestigd in de gemeente'. En dat is dus gelukt. 'De statushouders zijn vooral geplaatst in het grootste dorp van de gemeente, Ter Apel. Maar ook in Sellingen en het dorp Vlagtwedde woont een aantal statushouders.'We hebben in de gemeente al een grote opgave, omdat we ook al het grote asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben staan. Daarom hebben we aan het ministerie gevraagd of we voornamelijk gezinnen mogen huisvesten', aldus Lok.'Die hebben meer de neiging om in het gebied te blijven dan alleenstaande jongeren. Bovendien kunnen we zo meerdere statushouders in één woning vestigen. Om die reden is het dan ook goed gelukt de statushouders een plek te geven'.'Het inburgeren van de statushouders gaat over het algemeen goed', vertelt Lok. 'Vooral met kinderen gaat het snel. Zij gaan naar school en pikken de Nederlandse taal snel op'.Maar voor ouderen is het lastiger om in te burgeren.'We hebben in de gemeente 315 bijstandsgerechtigden. 40 tot 45 daarvan zijn statushouder. Er komt veel bij kijken om hen naar werk te leiden. We helpen hen met het geven van een inburgeringscursus, en ze krijgen werkervaringsplekken in een bedrijf. Zo integreren ze beter en leren e bovendien de taal. Op die manier krijgen we ze goed mee in de maatschappij.In de rest van 2017 moeten nog acht statushouders worden geplaatst. 'Dat moet gaan lukken', denkt Lok. 'Als we de prognoses mogen geloven is de asielstroom gedempt, al kijken we daarmee natuurlijk wel in een glazen bol. Maar zoals het nu lijkt gaan die acht statushouders ons ongetwijfeld lukken'.De Rijksoverheid bepaalt ieder half jaar het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten. Grotere gemeenten moeten er meer huisvesten dan kleinere gemeenten, zoals Vlagtwedde. De gemeente maakt vooral gebruik van het woningaanbod van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acantus en woningcorporatie Woonzorg.