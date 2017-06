Regen verpest ijspret in de zomer

Het weer gooit wel vaker roet in het eten, maar nu verpest het zelfs ijspret in juni.

Al weken wordt gewerkt aan de weg bij Lauwersoog. Om het leed voor de weggebruikers iets te verzachten, wilde de provincie Groningen vrijdag ijsjes uitdelen. Maar het feest gaat niet door.'Er is regen voorspeld, terwijl een ijsje juist lekker is als de zon schijnt', aldus de provincie. Maar van uitstel komt geen afstel, zo is de bedoeling. De traktatie is verplaatst naar 20 juli. Nu maar hopen dat na regen ook echt zonneschijn komt.