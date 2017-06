Cel geëist voor plunderen geldautomaten van wasmachines

(Foto: Flickr / somegeekintn (Creative Commons))

Een 31-jarige zwervende man moet volgens de eis van het Openbaar Ministerie (OM) tien maanden de cel in. De man zou vorig jaar in november geldautomaten van wasmachines in een studentenflat in de stad hebben leeggeroofd.

Daarnaast verwijt het OM de man een diefstal van een telefoon, een cassette met ringen en geld. De man zelf ontkent.



Camerabeelden

Tijdens de zitting werden camerabeelden getoond, die in de studentenflat en bij een juwelier zijn gemaakt. Hierop is de zien hoe een man, sterk lijkend op de verdachte, de wasmachines openbreekt.



Op de beelden die in de juwelierszaak zijn gemaakt, lijkt de man een cassette met ringen onder zijn jas te stoppen.



Volgens de officier heeft de man in dezelfde periode uit twee woningen een iPhone en een geldbedrag van honderd euro gestolen. Tijdens zijn bezoek liet hij in één van de woningen een bloedspoor achter. Het dna komt overeen met het dna van deze verdachte.



Schuld van zes ton

De man kampt met een schuld van zes ton. Hij beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat vond dat er onvoldoende bewijs is geleverd voor een veroordeling.



Uitspraak is over twee weken.

Door: RTV Noord