Mertens Beheer failliet: einde aan Gronings automatenimperium

(Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

Het ooit zo florerende automatenbedrijf Mertens Beheer in Groningen is niet meer. Deze week is het faillissement uitgesproken.

1968

Daarmee komt een eind aan een bijna 50-jarige Groningse automaten-geschiedenis, die in 1968 begon toen G. Mertens het bedrijf Automaten Dienst Mertens begon. Het bedrijf groeide in de jaren daarna flink uit. In 1976 kwam zoon Henk Mertens in het bedrijf.



Hoogtepunt

De belangrijkste tak was de exploitatie van sigarettenautomaten. Op het hoogtepunt had Mertens Beheer, zoals het bedrijf inmiddels heette, her en der 1500 staan. Maar het bedrijf beheerde ook grote aantallen speelautomaten in cafés. Ook was er een onderdeel dat licht en geluid verzorgde bij evenementen. Mertens had 36 mensen op de loonlijst staan.



FEBO

Mertens was de eerste die elektronische muntsystemen toepaste in de automaten, in plaats van de - veel storingsgevoeliger - mechanische systemen. In die tijd bouwde het bedrijf alle automaten van het automatiekbedrijf FEBO om.



Rookverbod

De ommekeer kwam in 2008, toen het rookverbod in cafés werd ingesteld en er tegelijkertijd kansspelbelasting over speelautomaten moest worden betaald. 'Voor 2008 hadden we een omzet van 10 miljoen', blikt Henk Mertens terug. 'Daarna kelderden de inkomsten. Zonder een oordeel te vellen over het rookverbod en de kansspelbelasting: die maatregelen hebben ons uiteindelijk wel de nek omgedraaid'.



Neergang

In de jaren daarna werd het voor Henk Mertens steeds moeilijker alle ballen in de lucht te houden. Sigarettenverkoop vormde de grootste bron van inkomsten, en die bron was aan het opdrogen. Uiteindelijk was Mertens gedwongen bedrijfsonderdelen te verkopen. In 2015 stootte hij de speelautomaten af, en vorig jaar gingen de sigarettenautomaten naar de FOOX-groep in Hoogeveen.



Beeldmerk

Die nam ook de naam en het beeldmerk van Mertens over. Er rijden er nog steeds busjes met de naam Mertens erop rond. Misschien kent u ze wel; zwarte busjes met zilveren belettering.



Netjes

Henk Mertens: 'Het is allemaal netjes gegaan, er zijn geen gedwongen ontslagen geweest en er zijn geen bedrijfsonderdelen failliet gegaan'.



Bierkaai

Maar het overkoepelend Mertens Beheer, een inmiddels bijna lege onderneming, dus wel. 'Erg jammer', zegt Mertens', 'maar het was vechten tegen de bierkaai'.

Door: Steven Radersma