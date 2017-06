LIVE: FC Groningen presenteert de Japanse aanwinst Ritsu Doan

(Foto: RTV Noord/Niiwino Geertsema)

FC Groningen presenteert vanmiddag de Japanse aanwinst Ritsu Doan. Het is de eerste Japanner ooit in dienst van de club. Er hebben zich volgens directeur Hans Nijland tientallen Japanse tv-ploegen aangemeld en de presentatie wordt live in Japan uitgezonden.





Livestream zendt vanaf 15.55 uur uit. Liveblog vind je onder livestream.





Je kunt de presentatie hier volgen via een livestream en een liveblog.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden