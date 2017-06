Ritsu Doan doorstaat medische keuring, vanmiddag presentatie

(Foto: FC Groningen (Twitter))

Ritsu Doan is door de medische keuring in het Martini Ziekenhuis in Groningen gekomen. Dat betekent dat de Japanner donderdagmiddag wordt gepresenteerd als nieuwe speler van FC Groningen. Het belooft een mediaspektakel te worden.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden