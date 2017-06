Bus is al tachtig jaar de stille kracht van Velocitas

'Ik kan me nog herinneren dat we de kelder van Huis de Beurs indoken. Daar stond een stencilmachine en daar zetten we de Velocitaan in elkaar.' Cees Bus uit Groningen is al tachtig jaar lid van voetbalvereniging Velocitas 1897.

Bus is woensdag gehuldigd door de club. Hij heeft een speldje en een bos bloemen gekregen.



Achter de schermen

Bus heeft tot zijn 24ste gevoetbald bij Velocitas. Inmiddels is hij 93 jaar. 'Ik trap al heel lang geen balletje meer. Ik heb nu soms moeite om mijn benen te vinden', lacht hij terwijl hij met een rollator door zijn huisje schuifelt.



Maar achter de schermen is Bus altijd druk in de weer geweest voor de vereniging. Zo is hij twintig jaar lang jeugdsecretaris geweest. Bus ontving eerder al de zilveren speld van de KNVB.



Verrast

Bus was verrast door de huldiging. 'Velocitas bestaat dit jaar 120 jaar, maar er was geen feestje of zo. Ik dacht nog: daar kom ik mooi rustig van af. Maar dat valt even tegen', grapt Bus.

