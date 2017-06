Groningse politie gaat stroomstootwapen gebruiken

(Foto: Flickr/Jennuine Captures (Creative Commons))

De Groningse politie doet mee aan een proef waarbij stroomstootwapens gebruikt worden. Het gaat om agenten van de Ondersteuningsgroep (OG), wat eerst de Aanhoudingseenheid was. Ook de politie in Amersfoort, Rotterdam en Zwolle doen al mee met de proef.

De OG in de eenheid Noord-Nederland bestaat uit 44 leden, die allemaal worden opgeleid om het stroomstootwapen te gebruiken. Het wapen mag gebruikt worden zodra er bijvoorbeeld sprake is van verdachten met vluchtgedrag of waarbij wapenbezit wordt vermoed.



De proef duurt in eerste instantie een jaar, maar kan verlengd worden.

