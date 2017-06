Lefier wil 323 woningen 'nul-op-de-meter' maken

(Foto: Archief/Tijkvereniging Tuinwijk/Flickr Creative Commons Search)

Woningcorporatie Lefier wil 323 woningen en appartementen in Stadskanaal en Groningen renoveren tot 'nul-op-de-meter-woningen'.

De woningen krijgen een nieuw ventilatie- en verwarmingssysteem, nieuwe geïsoleerde gevels, kozijnen, ramen en een nieuw dak met zonnepanelen.



Het gaat om 203 huizen in de Knoalster wijk Maarswold en 120 appartementen in Paddepoel (Hyadenpad en Pleiadenlaan) in de stad. Die stammen allemaal uit de jaren '60 en '70.



Per huizenblok moet 70 procent van de bewoners akkoord gaan. Lefier en bouwbedrijf Dura Vermeer gaan bij de bewoners op huisbezoek om ze over de plannen te vertellen. Zo hopen ze de bewoners over te halen akkoord te gaan met de aanpak.

Door: RTV Noord