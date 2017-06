Oud-burgemeester Nies Gerritsma overleden

Oud-burgemeester Nies Gerritsma van Haren en Marum is overleden.

Gerritsma was van januari 1991 tot en met juni 1996 de eerste burger van Marum. Daarna werd ging ze naar Haren, waar ze zes jaar in dienst is geweest. Ze had verschillende nevenfuncties en was onder meer actief voor het Meerschap Paterswolde en stichting HALT.In 2002 ontving Gerritsma een koninklijke onderscheiding. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.