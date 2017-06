Gemeente maakt punt van stippen op de weg

(Foto: RTV Noord/Nico Swart)

Je kunt er niet omheen: de rode stippen in de Hoofdstraat van Beerta. En dat is ook precies wat de automobilisten denken. 'Ze rijden zonder snelheid te minderen door.'

De verkeersremmende stippen schieten daarmee hun doel voorbij volgens buurtbewoners. 'Niemand remt af wanneer ze de stippen zien. Ze rijden gewoon door', vertelt Engel Roemeling.



Brief

De gemeente liet de stippen vorig jaar op elf kruispunten aanbrengen. De rode vlakken zijn zo'n drie meter in doorsnee.



Maar wat schetst de verbazing van Roemeling? 'Vanochtend vond ik een brief van de gemeente in de bus. Ze gaan de stippen weghalen, want ze liggen niet goed in het midden van de weg.'



Terugplaatsing

Geen probleem zou je zeggen, aangezien buurtbewoners niet overtuigd zijn van de verkeersremmende werking. 'Maar ze worden later weer teruggeplaatst, en dan wel in het midden van de weg', vertelt Roemeling.



Waarom, vraagt de inwoner van Beerta zich af. 'Het is zonde van het geld. Of ze nu in het midden van de weg liggen of niet, automobilisten remmen er niet door af.'



'Absurde brief'

De gemeente schrijft in een brief aan de buurt dat de stippen ooit wat naar de zijkant zijn geplaatst om zo de Hoofdstraat niet helemaal te hoeven afsluiten tijdens de plaatsing.



Roemeling: 'Men liet toen een kleine strook vrij om auto's te laten passeren. Maar het gaat ons er niet om dat ze een beetje naar de zijkant liggen. Het gaat erom heen dat ze doen waarvoor ze bedoeld waren. Ik vind het een absurde brief van de gemeente.'

Door: RTV Noord Correctie melden