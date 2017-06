Ook plannen voor ontmoetingsplek bevingsgedupeerden in Delfzijl

Dorpen en wijken die versterkt gaan worden, moeten een ontmoetingsplek krijgen waar lotgenoten hun zorgen met elkaar kunnen delen. Die oproep doen de ChristenUnie en D66 in de gemeente Delfzijl.

Onder meer in de wijken Delfzijl Noord, Tuikwerd en het dorp Holwierde moeten honderden woningen worden verstevigd vanwege de aardbevingen. Volgens de partijen moeten ook de inwoners (psychische) versterking krijgen.'De versterkingsopgave heeft veel impact op de inwoners, de mensen achter dit drama. En het kan vele jaren gaan duren', zegt fractievoorzitter Cor Buffinga van de ChristenUnie.Daarom is bij hem het idee ontstaan om een ontmoetingsplek in te richten.Het moet een soort dorpshuis worden, waar gedupeerden dagelijks terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Volgens de partijen moeten de kosten voor rekening komen van de Nationaal Coördinator Groningen.Ook in Appingedam zijn plannen voor een ontmoetingsplek voor bevingsgedupeerden . In de wijk Opwierde-Zuid moeten ruim vierhonderd woningen worden versterkt.De raad van Delfzijl praat donderdagavond over het voorstel.