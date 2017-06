Loppersum en Winsum krijgen miljoen voor oppimpen dorpen

De gemeenten Loppersum en Winsum krijgen beide 1 miljoen euro voor het opleuken van de dorpen. Het geld komt uit de regeling Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen.

De subsidie is bedoeld voor projecten 'die een directe relatie hebben met de versterkingsopgave'. Zoals de bouw van De Tirrel in Winsum. Een een complex met daarin twee basisscholen, een sporthal en een zorgcomplex onder één dak. De Tirrel komt op de plek van verpleeghuis De Twaalf Hoven.Loppersum gebruikt het geld voor de aanleg van de nieuwe schoolpleinen van de basisscholen in Westeremden, Zeerijp en 't Zandt. De scholen worden vanaf begin 2018 verbouwd en aardbevingsbestendig gemaakt.Daarnaast gaat de gemeente Loppersum een deel van het geld reserveren voor de wensen van bewoners die in een wijk wonen die versterkt gaat worden. In veel gevallen zijn er ook wensen om de buurt op te pimpen, zodat het weer aan de moderne eisen voldoet.Naast de gemeente Loppersum en Winsum, kunnen ook de gemeenten Ten Boer, Winsum, Bedum, De Marne, Slochteren, Delfzijl, Appingedam en Eemsmond gebruik maken van het geld van de NCG.