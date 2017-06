'Ik heb FC Groningen gekozen vanwege Robben en Suárez'

'Ik ben Ritsu Doan, ik ben Groninger'. In het Nederlands liet de Japanse aanwinst (19) zich gelden tijdens zijn presentatie. De voetballer draagt komend seizoen rugnummer 25.

'Ik heb FC Groningen gekozen, omdat deze club goede spelers zoals Robben en Suárez had. Dit zijn grote spelers geworden', zegt Doan. Ook het enthousiasme dat algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Peter Jeltema toonden, speelden mee volgens de Japanner.'Daarnaast heb ik ook het idee dat FC Groningen verder kan groeien naar Europa League en Champions League. Daar wil ik een bijdrage aan leveren.'Nijland kon niet anders dan even slikken bij het horen van de Champions League-ambitie van de Japanner. 'Leg de druk er maar op', aldus Nijland.De scouts van de FC kregen Doan in oktober op de korrel tijdens een kwalificatiewedstrijd in Bahrein. Vorige maand zaten ze wederom op de tribune, dit keer tijdens het jeugd-WK in Zuid-Korea. Nijland: 'Vanaf dat moment waren onze technische mensen dusdanig overtuigd dat we gezegd hebben: we moeten doorpakken.'Jeltema spreekt van een 'heel speciale speler'. 'Hij heeft snelheid, is technisch vaardig, dribbelvaardig en heeft scorend vermogen.' Doan kan volgens Jeltema in een vrije rol zowel links, rechts als achter een diepe spits uit de voeten. 'Hij past prima in ons aanvalsblok.'Doan wordt voor één seizoen gehuurd van Gamba Osaka. Mocht hij in de smaak vallen, dan ligt er een driejarige verbintenis voor hem klaar. Nijland: 'Als je gaat trouwen, verloof je je ook eerst, toch? Een prachtige constructie.'