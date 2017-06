'Nog acht mensen gedupeerd door muziekschool De Notenboom'

Er zijn nog zeker acht andere docenten gedupeerd door muziekschool De Notenboom in Sappemeer. Dat zegt zangeres Kira Dekker die eerder deze week op Facebook haar beklag deed over de muziekschool. De muziekschool zou haar betalingsverplichtingen niet na komen. De Notenboom zelf noemt het 'onzin'.

De berichtgeving daarover zorgde voor meerdere reacties. Ook bij RTV Noord meldde zich een gedupeerde. Wij spraken de afgelopen dagen met drie mensen die zeggen nog geld van de muziekschool tegoed te hebben.Eén van hen is Rieko Klompstra. Hij werkte mee aan twee musicals die door De Notenboom werden georganiseerd. Voor de eerste musical kreeg hij keurig het bedrag dat ze hadden afgesproken. 'Het ging om zo'n 500 euro', zegt Klompstra.Toen hij voor een tweede keer werd gevraagd, hoorde hij opeens van de eigenaresse van de Notenboom dat ze niet tevreden was over de eerste musical. Toch zette hij een tweede musical op poten, om het deze keer beter te doen.Na afloop van deze musical werd de sfeer opeens anders. 'De moeder van de eigenaresse zei: het was weer niet goed, je bekijkt het maar. We gaan je hiervoor niet betalen.' Toen Klompstra protesteerde werd hij zelfs bedreigd: 'Voor je het weet heb je de ramen uit het huis', zou de moeder hebben gezegd.Het ging om een bedrag van 500 euro. 'Een te klein bedrag om een incassobureau voor aan het werk te zetten', vertelt Klompstra. 'De kosten voor die procedure zijn net zo groot als het bedrag dat je eist. Volgens mij is dit gewoon hun werkwijze: ze weten dat zzp'ers hier toch geen werk van maken.'Een andere gedupeerde gaf iedere week saxofoonles op De Notenboom. Ze moest haar muziekboeken kopiëren, op eigen kosten. 'Dat zou erbij horen, als zzp'er', vertelt de lerares die liever niet bij naam genoemd wil worden.Alles ging goed, tot het moment dat ze door een hond in haar hand werd gebeten. 'Ik mocht van de dokter geen saxofoon spelen en meldde me ziek. Dat vond de eigenaresse van de muziekschool niet kunnen en ondanks het doktersadvies wilde ze dat ik les kwam geven. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan.''Vervolgens kreeg ik een appje van de eigenaresse waarin stond dat 'de belletjes gingen rinkelen'. Toen ik haar belde om te vragen wat dat betekende vertelde ze dat het erg onprofessioneel was om om deze reden geen les te komen geven.' Dat vond de docente vreemd, zeker omdat ze een goede reden had.'Maar daarna werd het nog gekker. Een dag later kreeg ik te horen dat er een andere saxofoondocent gevonden was en ik niet weer hoefde te komen. Mijn lessen zouden niet goed genoeg zijn. En toen ik mijn factuur stuurde was ze niet van plan te gaan betalen. Ik zou nog zo'n 200 euro krijgen, maar dat bedrag heb ik nooit ontvangen.'Ook Peter Funcke heeft slechte ervaringen met De Notenboom. Hij zou nog een paar honderd euro van de muziekschool tegoed hebben voor advieswerk. Maar de communicatie tussen Funcke en de muziekschool verliep moeizaam. 'Tot het op een gegeven moment zelfs volledig stopte.''Bij de Notenboom werken ze veel met freelancers. Afspraken worden genegeerd of anders uitgelegd. Toen ik uiteindelijk een, nogal amateuristische, reactie kreeg, bleek ineens dat men niet tevreden was over mijn diensten. Ze bepaalden toen opeens eenzijdig wat voor vergoeding daar tegenover stond.'Funcke: 'Ik doe dit werk nu zo'n zeventien jaar en heb zoiets nog nooit meegemaakt. Maar ik besteed mijn tijd het liefst aan positieve zaken. Bovendien heb ik het veel te druk om me bezig te houden met bijvoorbeeld een incassoprocedure.'Het geld kan Funcke ook niet zoveel meer schelen. 'Ik ben vooral geërgerd over hoe amateuristisch het daar gaat. Het is niet slim hoe De Notenboom op deze zaak reageert, door wegens smaad een procedure tegen Kira te starten. Ze zitten terecht op de blaren. Ik zou ze adviseren om eerst eens te gaan bezinnen in plaats van op anderen te blijven schieten.'Vanzelfsprekend heeft RTV Noord muziekschool De Notenboom gelegenheid gegeven op de aantijgingen te reageren. De muziekschool laat weten dat de verschillende verhalen 'onzin' zijn. 'Er zijn inderdaad discussies geweest, maar daar zijn we uitgekomen. Ze hebben alle kosten die ze gefactureerd hebben gewoon ontvangen. Dit is dan ook niets meer dan reuring en leedvermaak.'In een vervolggesprek wordt de toon opeens heel anders. Een medewerkster van muziekschool De Notenboom laat weten niet meer te willen reageren. 'Als jullie dit stuk plaatsen, gaan de deuren van deze muziekschool dicht en worden alle kosten op Kira verhaald.' Na deze zin volgt een niet al te vriendelijk 'goedemiddag', en wordt het gesprek abrupt beëindigd.Hierna ontvangen we toch weer een telefoontje van de muziekschool, waarin ze doorverwijzen naar hun advocaat, de heer Klopstra. Hij geeft aan dat De Notenboom al langetijd met zes of zeven freelancers werkt, en dat dat naar ieders tevredenheid gebeurt. Zij krijgen dan ook gewoon betaald.Ook Rieko Klompstra, Peter Funcke en de saxofoondocente zijn gewoon betaald, aldus Klompstra. 'Iedereen die met de muziekschool afspraken heeft gemaakt, heeft betaald gekregen. Ook deze mensen.'Verder laat de advocaat nog weten dat het onrechtmatig en strafbaar is om publiekelijk te zeggen dat iemand zijn of haar facturen niet betaalt, zoals Kira Dekker op Facebook heeft gedaan. 'Dat is laster, en dient geen ander doel dan negatieve publiciteit te creëren. Dit soort zaken los je op in de rechtbank.'Bovendien geeft hij aan dat Kira zich niet aan haar afspraken heeft gehouden. 'Er moesten in allerijl andere muzikanten worden gezocht, die haar plek konden opvullen. Dan moet je niet vreemd opkijken dat je een factuur van zo'n 150 à 160 euro niet betaald krijgt.'