Universiteitsraad stemt eind augustus over Chinaplannen van RUG

Aan het eind van de zomer moet duidelijk worden of de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) instemt met de plannen voor een campus in China.

Op 31 augustus stemt de raad over de voorlopige aanvraag die de universiteit doet bij het ministerie van Onderwijs om te mogen starten met zes opleidingen in de stad Yantai. De raad -met daarin een afvaardiging van het personeel en van studenten- heeft instemmingsrecht bedongen. Als er geen meerderheid is gaat het niet door.De RUG werkt voor de Chinese campus samen met de China Agricultural University uit Beijing. Het studiejaar 2018/2019 moet het eerste jaar van de nieuwe campus worden. In dat eerste jaar zijn de Groningers nog nauwelijks betrokken op de campus. De universiteit werkt dan alleen mee aan het verbeteren van het Engels van studenten. Het jaar daarna moeten studenten in Yantai beginnen aan de opleidingen van de RUG.De universiteit wil met het vestigen van een campus in China meer internationale studenten trekken. Dat zou nodig zijn om het dalende aantal Nederlandse studenten te compenseren. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor Groningse studenten en medewerkers om een tijd naar China te gaan.De nieuwe universiteit moet uiteindelijk op eigen benen staan. De stad Yantai betaalt alle bouwrenovatie- en opstartkosten. De aanloopkosten die de RUG maakt betaalt de Groningse universiteit niet van publiek geld, maar met privaat geld.De universiteit verwacht eind dit jaar een oordeel van de minister.