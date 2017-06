Gemeentes trekken de portemonnee om muziekles betaalbaar te houden

Mensen die in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum muziekles krijgen, hoeven niet meer bang te zijn voor forse tariefstijgingen. De drie gemeenten geven de komende jaren subsidie om de lessen betaalbaar te houden.

Muziekverenigingen schreven eerder een brandbrief hierover aan de gemeenten. Door bezuinigingen op de cultuursector hadden de verenigingen de lesgelden met 300% moeten verhogen Dankzij de eenmalige overbruggingssubsidie is dat niet meer het geval. Verenigingen moeten wel zelf op zoek naar alternatieven om de lessen betaalbaar te houden, laat burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl weten. De verenigingen moeten volgens hem minder afhankelijk worden van gemeentelijke subsidie.De lessen werden geregeld via het IVAK. Die viel rechtstreeks onder de drie DAL-gemeenten, maar vanwege bezuinigingen moet het cultuurhuis vanaf nu op eigen benen staan. Ze hebben een zelfstandige stichting opgericht, maar die gaat zich voornamelijk richten op cultuurlessen op scholen.Een groep van tien ontslagen cultuurdocenten bij het oude IVAK heeft zich verenigd in docentencollectief KunstDelta. Die biedt vanaf september de individuele lessen aan.De nieuwe stichting IVAK en KunstDelta hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin staat dat de docenten lesruimtes, instrumenten en materialen mogen gebruiken van het IVAK.